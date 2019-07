Gestion du pétrole et du gaz: Mariama Sarr démonte les accusations de l'opposition Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 09:42 | | 0 commentaire(s)| La grande majorité présidentielle du département de Kaolack a tenu un méga meeting de soutien au Président Macky Sall. Une occasion pour Mme Mariama Sarr d'appeler la classe politique et toutes les couches sociales à la paix.

L'édile de Kaolack est revenu largement sur les réalisations de son mentor depuis 2012, avant de clore son speech par une invite à la retenue, pour une bonne exploitation des gisements de pétrole et de gaz pour le bonheur des futures générations.



