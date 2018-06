Gestion du pétrole et du gaz sénégalais : Macky Sall sollicite l’aide de la Russie

Le Président Macky Sall a sollicité le soutien de la Russie pour une bonne gestion des ressources pétrolières et gazières. Lors de son entretien avec le Président Vladimir Poutine hier, au Kremlin, le Président Sall a souhaité que la Russie aide le Sénégal à évaluer nos ressources et à maîtriser la technologie pour développer nos champs pétroliers et gaziers.



Dans le cadre de la coopération entre les deux pays, le chef de l’Etat sénégalais veut qu’elle soit élargie. D’ailleurs, il soutient que le ministre des Affaires Etrangères du Sénégal va discuter avec son homologue russe de la coopération dans le cadre de la pêche et de la production d'hydrocarbures. Macky Sall s’est réjoui du nouvel élan dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et la Russie. Il garde espoir qu’avec le soutien du Président Poutine, la coopération sera améliorée surtout en matière de commerce et d'investissement.



Il a signifié à son homologue que le Sénégal est à la croisée des chemins et par conséquent, il est ouvert à de nouveaux partenariats. A l’en croire, en plus de nos partenaires traditionnels, comme la France et les États-Unis, le Sénégal coopère avec la Chine, la Turquie et, bien sûr, la Russie. Le Président Sall a félicité le Président Poutine pour la bonne organisation de la Coupe du monde. Le Président de la Russie, Vladimir Poutine, pour sa part, s’est dit heureux de recevoir le chef de l’Etat sénégalais.



Parlant des relations bilatérales, il a tenu à souligner la croissance significative du commerce. A l’en croire, le commerce entre les deux pays a triplé l'année dernière, et il est déjà en hausse de 100% depuis le début de 2018. Le président Poutine a salué la bonne coopération des pays au sein des organisations internationales et il y a de bonnes perspectives dans plusieurs domaines tels que les infrastructures, la coopération industrielle et la pêche. Le Président Poutine a félicité à son tour le Président Sall pour la victoire de l’équipe nationale contre la Pologne, qui est une équipe composée, dit-il, de joueurs talentueux.











L'As

