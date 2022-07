Gestion et Transparence : Les populations apprécient la publication du rapport financier du koparexpress lancé par YAW, selon Dr. Cheikh Tidiane Dièye, Article n°334224 Rédigé par leral.net le Samedi 16 Juillet 2022 à 11:19 | | 0 commentaire(s)| Parlant de Gestion et de Transparence, Dr. Cheikh Tidiane Dièye a indiqué que les populations apprécient la publication du rapport financier du koparexpress lancé par YAW.



« La population apprécie la publication du #rapport #financier du #kopar #express lancé par YAW lors des Locales. Et en retour, YAW remercie la population sénégalaise d'ici et de la #diaspora, pour cet engagement sans faille et vous annonce une nouvelle que vous sollicitiez et attendiez.. », dit-il.



Témoignages et message fort de Dr. Cheikh Tidiane Dièye, président de la commission des Finances de la coalition Yewwi Askan, extraits de sa page Facebook.



