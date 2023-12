Gestion foncière: Mamadou Moustapha Ba annonce l’adoption d’un budget vert et réaffirme l’engagement du gouvernement Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 18:24 | | 0 commentaire(s)| La 6ème édition du forum national sur la gestion foncière et la souveraineté alimentaire intervient dans un contexte mondial marqué par des dérèglements climatiques et des dégradations des ressources naturelles. Selon le ministre des finances, Mamadou Moustapha Ba, le Sénégal a adopté un budget vert, mettant en place un document cadre de financement durable. Au nom du gouvernement, il réaffirme dans cette lutte, l’engagement à soutenir la plateforme nationale de dialogue sur la gouvernance foncière au Sénégal.



