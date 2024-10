Gestion intégrée des déchets : Une nouvelle ère de partenariat entre Dakar et Banjul (Français et Wolof) Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| Le 16 octobre 2024, à Banjul, le Sénégal et la Gambie ont lancé un partenariat novateur visant à améliorer la gestion des déchets, en mettant l'accent sur l'économie circulaire et la durabilité. Sous l'égide du ministère de l'Environnement gambien et de la Société nationale de Gestion intégrée des Déchets (SONAGED S.A) du Sénégal, ce projet symbolise une avancée significative dans la coopération régionale, avec l'objectif de partager expertise et pratiques durables.



Nous écoutons Khalifa Ababacar Sarr Dg de la Sonaged





