Ghana: Le ministre des Routes se rend sur un chantier et ordonne l’arrestation d’entrepreneurs turcs (vidéo)

Le ministre des routes et des autoroutes, M. Kwasi Amoako-Atta, a ordonné l'arrestation de trois étrangers turcs pour avoir détruit des biens et des bâtiments publics sans permis. Il a également ordonné la démolition de la structure de 22 étages en construction dans la zone résidentielle de l'aéroport de la région du Grand Accra.





Les entrepreneurs turcs qui ont érigé une barricade en béton dans le quartier résidentiel de l’aéroport d’Accra au Ghana, ont provoqué la colère du ministre des routes et des autoroutes, Hon Kwasi Amoako-Atta, qui a déclaré que les Ghanéens sont plus raisonnables qu’eux (les Turcs).



Le ministre s’est énervé “nous sommes plus sensés que ceux de votre pays”, lorsqu’il a dirigé une équipe de sécurité pour arrêter les travailleurs et ordonné la démolition du projet.



Il a également appelé à l’arrestation de chef du projet.



La grosse colère d’Amoako-Atta survient après un reportage selon lequel la tranchée creusée pour la fondation du bâtiment à 22 étages a provoqué des fissures dans certains bâtiments de la région.



Le ministre en colère, s’adressant aux médias après les arrestations, a expliqué que le projet était entré dans la réserve routière et qu’il allait donc le retirer.



“A cause de cette propriété, vous détruisez la voie publique et la réserve routière. Ce n’est que le début, tout bâtiment qui entre dans la réserve routière, je vais le démolir”, a-t-il prévenu.





