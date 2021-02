Gianni Infantino : « Le football africain doit travailler dans l’unité pour le futur » Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Février 2021 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la FIFA a été reçu ce mercredi au palais par le président de la République. Gianni Infantino en a profité pour inviter les dirigeants du football africains à se donner la main pour développer la discipline. « Je pense que l’Afrique a besoin d’unir ses forces, plutôt que de se disperser ou de […] Le président de la FIFA a été reçu ce mercredi au palais par le président de la République. Gianni Infantino en a profité pour inviter les dirigeants du football africains à se donner la main pour développer la discipline. « Je pense que l’Afrique a besoin d’unir ses forces, plutôt que de se disperser ou de se diviser. Ils doivent plutôt unir leurs forces et travailler pour projeter le football africain au sommet du football mondial. Nous avons discuté avec le président. Il a le talent, la passion, il y a les investissements qui commencent à arriver. Il faut coordonner tout ça, il faut que le football africain travaille dans l’unité pour le futur. Et la FIFA va être aux côtés du football africain pour ça », a fait savoir le patron du football mondial. Gianni Infantino s’est félicité de son échange avec le chef de l’Etat, tout en rappelant le rôle que le Sénégal doit jouer en Afrique et dans le monde. « On a longuement discuté de football avec le président Macky Sall. J’ai constaté la passion qu’il a pour le football. Et au Sénégal, c’est le sport roi. C’est un pays important en Afrique et dans le monde, avec un président important et respecté comme Macky Sall. On a parlé de nos projets avec la fédération sénégalaise de football (FSF), le rôle que le Sénégal doit jouer. La secrétaire générale de la FIFA est aussi une sénégalaise. Donc, on est chez nous ici. Nous avons aussi parlé du football féminin, mais aussi du stade qui est en construction », a ajouté le président de la FIFA.



Source : Source : https://www.lasnews.info/gianni-infantino-le-footb...

Accueil Envoyer à un ami Partager