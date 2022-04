Google et la NBA créent une fonctionnalité d'analyse des matchs de basket en réalité augmentée Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Avril 2022 à 20:34 | | 0 commentaire(s)| Le sport est un business très attrayant pour toutes les grandes marques et le basketball l'est encore plus pour une firme américaine. Voilà pourquoi Google a choisi de s'associer à la NBA dans le but de développer une fonctionnalité inédite.





C'est depuis l'application officielle de la ligue de basket américaine que les utilisateurs peuvent désormais accéder à cette nouvelle fonctionnalité intitulée Pixel Arena. Développée en association avec Google et disponible sur tous les appareils mobiles, cette section temporaire a été déployée spécialement pour les playoffs de la NBA lancés le week-end dernier.



En immersion dans l'actualité du basket



Cette fameuse Pixel Arena se présente sous la forme d'une expérience virtuelle qui permet de suivre l'action des matchs en direct. Pour cela, l'utilisateur a la possibilité de créer son propre avatar puis de personnaliser son apparence avec des éléments (maillots, shorts, accessoires…) à l'effigie des meilleures équipes de NBA. Des mini-jeux permettent même de débloquer des objets cosmétiques supplémentaires.



L'espace virtuel donne notamment accès à un récapitulatif en 3D de chaque rencontre prenant place lors des playoffs. Il faut y voir une manière plus ludique de consulter les statistiques des matchs en temps réel. Bref, la Pixel Arena est pratiquement un jeu vidéo à part entière.

