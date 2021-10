Gora Gaye de Yewwi Askan wi, candidat à la Mairie de Diokoul Diawrigne : Sa vision pour un essor de leur commune Rédigé par leral.net le Mercredi 27 Octobre 2021 à 16:24 | | 0 commentaire(s)| Gora Gaye, Coordinateur du mouvement "And Defar Commune de Diokoul Diawrigne", avait organise un meeting d’investiture à Diokoul. Partisan de Ousmane Sonko dans Yewwi Askan wi, il déclare sa candidature pour la tète de la mairie de Diokoul Diawrigne, pour un développement de leur économie locale.

Parmi ses programmes, le premier consiste à relever le développement des secteurs dans la commune comme l’élevage, l’agriculture, la pèche, mais un autre programme cible les secteurs d’appui à la production, notamment les réseaux routiers, les infrastructures marchandes et de conservation .



Selon toujours sa vision, il veut aussi développer l’accès aux services sociaux de base, car suivant son analyse, on ne peut pas développer une commune sans donner le minimum à sa population, c’est-à -dire l’accès à l’eau, à l’électricité, à l’éducation, à la santé, le tout sous une bonne gouvernance.













Boubacar Diop, Correspondant de Leral Louga



