Gorgui Sy Dieng et Tacko Fall reçus par le Président Macky Sall Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Juillet 2019 à 02:14 | | 0 commentaire(s)| Le Président Macky Sall a reçu dans la soirée des basketteurs de la NBA notamment Gorgui Sy Dieng et Tacko Fall. Le commissaire Adam SILVER s’est félicité de la coopération entre la NBA et les autorités fédérales pour le développement du basket. Le Sénégal va accueillir un centre de formation africain dédié aux jeunes, écrit dakarbuzz.











Accueil Envoyer à un ami Partager