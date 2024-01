Goudomp : le maire plaide pour l’achèvement des travaux du quai de pêche et du centre de formation professionnelle

Le maire de Goudomp, une commune de la région de Sédhiou, Malang Vieux Cissé, a plaidé pour l’achèvement des travaux du quai de pêche et du centre de formation professionnelle à l’arrêt depuis plusieurs mois.



« Je voulais profiter de cette occasion pour interpeller l’État du Sénégal notamment le ministère de la pêche pour achever les travaux du quai de pêche de Goudomp », a-t-il déclaré, durant le week-end, en marge d’une visite de chantier des projets de la municipalité.



Accompagné de quelques conseillers, il visité le hangar du quai de pêche, l’aménagement des voies de Goudomp 3 et le centre de lecture et d’animation culturelle (CLAC).



Le maire a dit ne pas comprendre pas l’arrêt des travaux du centre de formation professionnelle, alors que les bâtiments avaient déjà commencé à sortir de terre. Il a précisé que le chantier est à l’arrêt depuis presque dix ans.



Le premier magistrat de la commune de Goudomp a plaidé pour la relance des travaux afin de »rendre opérationnelles ces infrastructures ô combien importantes pour l’économie ».



»Toutes ces infrastructures peuvent, à terme, régler beaucoup de problèmes notamment l’emploi des jeunes et l’autonomisation des femmes », a ajouté M. Cissé.



Il a salué le projet de construction de la Maison de la jeunesse et de la citoyenneté, soulignant qu’avec cette infrastructure, Goudomp va entrer dans le champ de la modernité avec toutes les commodités dont les jeunes auront besoin pour se former et se divertir. Il a cité par exemple la piscine, la médiathèque, les salles de travail, de spectacle, de sport, l’espace café.



