Gouvernement d’Ousmane Sonko : Savant dosage entre expérience, technicité et politique Rédigé par leral.net le Samedi 6 Avril 2024 à 05:53 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Pape Sané De mémoire de Sénégalais, jamais l’attente d’un gouvernement n’a suscité autant d’intérêt. Annoncé au lendemain de la nomination de Ousmane SONKO le 03 avril au poste de Premier ministre, le gouvernement a finalement été rendu public. À première vue, le président Bassirou Diomaye FAYE, comme le Chef du gouvernement, ont tenu à mettre en place une équipe restreinte de rupture et de rassemblement. La présence de deux généraux emblématiques et d’un mythique magistrat à des positions stratégiques, démontre d’une volonté de répondre aux attentes des Sénégalais. Avec un gouvernement composé de 25 ministres et 5 secrétaires d’État dont, dans l’ordre protocolaire, Yacine Fall, avec ses trente années d’expérience en économie du développement et gestion des politiques publiques et titulaire d’un Master en Économie de l’Université Harvard, nommée ministre de l’Intégration africaine et des Affaires Étrangères, Général Birame DIOP ancien CEMGA et Conseiller militaire du département des opérations de la paix à l’ONU, nommé ministre des Forces Armées, Général Jean-Baptiste TINE, ancien Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, nommé ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Ousmane DIAGNE, ancien Procureur de la République, Procureur Général et Avocat général nommé ministre de la Justice, des actes forts sont attendus. Yacine Fall, une figure importante de l’entourage politique du chef de l’Etat et du Premier ministre, va diriger le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères. Elle fait partie des quatre femmes de l’attelage gouvernemental. Il s’agit de Fatou Diouf en charge des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, Maimouna Dièye, du département de la Famille et des Solidarités et Khady Diéne Gaye, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. « Avec quatre femmes sur trente portefeuilles, le premier gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane SONKO, est loin d’être un modèle de parité » Abdourahmane Sarr devient ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération tandis que Cheikh Diba hérite du secteur des Finances et du Budget. Des acteurs politiques davantage connus font également leur entrée dans le gouvernement, à l’image de Moustapha Guirassy, directeur de Campagne de Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle et d’Abdourakhmane Diouf au poste de ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il en est également ainsi de Cheikh Tidiane Dièye, le candidat à l’élection présidentielle, qui s’était désisté au profit du vainqueur du scrutin présidentiel. Il a été nommé à la tête du ministère l‘Hydraulique et de l’Assainissement. Birame Soulèye Diop, jusque-là président du groupe parlementaire de Yewwi Askan wi, va diriger le poste clé du ministère de l’Énergie, du Pétrole et des Mines.



Source : De mémoire de Sénégalais, jamais l’attente d’un gouvernement n’a suscité autant d’intérêt. Annoncé au lendemain de la nomination de Ousmane SONKO le 03 avril au poste de Premier ministre, le gouvernement a finalement été rendu public. À première vue, le président Bassirou Diomaye FAYE, comme le Chef du gouvernement, ont […]Source : https://atlanticactu.com/gouvernement-dousmane-son...

Accueil Envoyer à un ami Partager