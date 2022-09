Gouvernement de combat : Un nouvel attelage face à de nombreux défis Les chefs de gouvernement se succèdent sous Macky Sall, chacun avec son slogan. Avec Amadou Ba, il s’agit de livrer des combats. Le premier de ceux-ci reste le coût très élevé de la vie afin de le ramener à des proportions normales. Les autres défis à relever par le gouvernement restent nombreux et sont loin d’être des équations insolubles.

A chaque Premier ministre son slogan. Amadou Ba, nommé 4ème chef du gouvernement sous le règne du Président Macky Sall, s’est pointé ce samedi devant les micros et caméras pour décliner le cri de guerre de l’attelage qu’il va diriger.



Après «Accélérer la cadence» de Mimi Touré, «Au travail» de Mahammed Boun Abdallah Dionne, voici «Un gouvernement de combat» de Amadou Ba. Le combat ne constitue autre chose que les nouveaux défis, les vrais challenges qui s’affichent sur le tableau ou l’écran, pour être en mode digital, du gouvernement. Ceux-ci se déclinent, donc, en multiples facettes et diverses formes.



D’où la tâche ardue de les relever, de se dresser contre eux afin de susciter un plein épanouissement des populations, qui restent les électeurs appelés à choisir leurs dirigeants.



Avec le nouveau Premier ministre, beaucoup d’urgences se dressent sur la voie du gouvernement. Il y a pour commencer, le coût très élevé de la vie. Avec un taux d’inflation jamais égalé. Même si les facteurs exogènes, qui justifient cet état de fait, demeurent nombreux. Même si, à l’image de beaucoup de pays dans le monde, le Sénégal ne constitue pas une exception, éviter de rendre très léger le panier de la ménagère sera un souci permanent pour nos gouvernants.



Baisser le coût très cher de la vie en le ramenant à des proportions très normales restera un grand défi pour l’attelage formé ce samedi. Autre défi à relever aussi, c’est la lancinante question des inondations. Comment juguler un fléau endémique, après la mise en œuvre du Plan décennal de lutte contre les inondations ? Cela reste aussi une équation loin d’être petite à résoudre.



Affecter d’ailleurs à cette tâche un sous-ministère ne semble pas négligeable. Même si dans le passé, un tel exercice avait été traité avec la nomination, à l’époque, de Mme Fatou Tambédou. Un des combats non moins importants à livrer par le gouvernement sous la houlette du Pm Amadou, reste l’emploi des jeunes.



Le programme Xëyu ndaw ñi avait été mis en place au lendemain des émeutes de mars 2021. Ses débuts de résultats ont commencé à être enregistrés. Sur quels leviers l’Etat doit-il s’appuyer pour le rendre plus efficient ?



Ceci reste un autre axe de réflexion pour les nouveaux commis recrutés en vue de répondre aux urgences et autres attentes qui se dressent sur la voie du gouvernement. La souveraineté alimentaire est aussi logée au rayon des priorités pour le gouvernement.



La décision de la confier au nouveau ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Aly Ngouille Ndiaye, répond à ce souci qui tend à devenir une obsession chez les tenants du pouvoir depuis leur arrivée aux affaires. Avec des réalités géostratégiques et géopolitiques très mouvantes, le djihadisme qui fait des pas de géant dans la sous-région, le pays se doit d’être en mesure de travailler à anticiper sur les éventualités pouvant découler de ces situations inhabituelles

