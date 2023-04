Gouvernement du Sénégal : Le Premier ministre Amadou Bâ gère les ministères des Sports et de l’Elevage Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2023 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier ministre Amadou Bâ assure désormais la gestion des ministères des Sports et de l'Elevage, cumulativement avec ses charges de chef du gouvernement. Ce changement au sein du Gouvernement intervient après le départ des membres du parti Rewmi, Yankhoba Diatara, jusqu'ici ministre en charge des Sports et son collègue Aly Saleh Diop, en charge de l'Élevage. Un communiqué de la présidence annonce qu'il «est mis fin aux fonctions» d'Aly Saleh Diop et de Yankhoba Diatara, qui dirigeaient respectivement ces deux ministères. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/gouvernement-du-senegal-le-pre...

