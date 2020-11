Gouye-Gui rend hommage à Père Balla : « C'était un monument à Guédiawaye et dans la lutte » Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 23:46 | | 0 commentaire(s)|



Source : En tant que fils de la localité de Guédiawaye, le lutteur Gouy – Gui, estime que c’est un monument qui s’est effondré avec le décès de Balla Gaye 1. « C'était un monument à Guédiawaye et dans la lutte. » Un bel hommage ainsi rendu à l’ancien lutteur qui, à travers son école de lutte avait coopté et initié bon nombre de jeunes à la lutte simple ou avec frappe.Source : https://www.dakaractu.com/Gouye-Gui-rend-hommage-a...

