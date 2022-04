Grâce à "Jokko ak Macky" à Keur Massar, Ndeye Waré Touré retrouve sa "légitimité" à l'état civil.

Samedi 9 Avril 2022

Ndeye Waré Touré peut bien remercier le Président de la République, Macky Sall. En effet, ayant participé au "Jokko ak Macky" de Keur Massar, elle a exposé son problème administratif qui dure depuis 2013. "J'ai pu bénéficier d'une annulation d'existence, d'un nouveau extrait de naissance et finalement d'une pièce d'identité en bonne et due forme. Notre problème au Sénégal, c'est d'être mal informé et de faire les bonnes démarches", dit-elle soulagée.