Grâce à son infrastructure de paiement interopérable : Paycruiser, le nouvel acteur de l'inclusion financière en Afrique Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2023 à 17:20 commentaire(s)| PayCruiser est la solution permettant aux entreprises de recevoir des paiements de clients non bancarisés. Ils connectent les 2,7 milliards de personnes non bancarisées et sous-bancarisées du monde entier à l'écosystème financier mondial, en transformant leurs appareils mobiles en compte bancaire.

Cela permet aux clients non bancarisés d'acheter et de vendre des biens et des services en ligne, de payer des factures et d'envoyer et de recevoir de l'argent n'importe ou à tout moment.



En pleine expansion en Afrique, avec le Sénégal comme premier pays d'implantation, PayCruiser est en train de transformer le paysage des services financiers en tant qu'un des pionniers de l'inclusion financière sur le continent.



Les commerçants sénégalais peuvent aujourd’hui s’ouvrir au monde entier et recevoir de l’argent n’importe où, n’importe quand.



La fintech PayCruiser propose une infrastucture de paiement permettant aux entreprises d'accepter des paiements, peu importe la méthode de paiement choisie par le client. Que ce soit par mobile money, Orange Money, Wave, Free Money, PayPal, QR code, Visa, Mastercard, Zelle, Venmo, MTN, Cash, et bien d'autres, PayCruiser assure l'interconnectivité complète entre ces différents systèmes.



Alors que de nombreux systèmes de paiement fonctionnent de manière isolée, PayCruiser a ouvert la voie en créant un écosystème, où tous ces modes de paiement peuvent coexister harmonieusement.



Ces services sont disponibles grâce à technologie de paiement numérique et sécurisée de PayCruiser disponible sur mobile et intégrée dans ses propres terminaux de paiement tout-en-un.



Accueil Envoyer à un ami Partager