Grâce présidentielle : Après la contestée grâce accordée Oury Diallo trafiquant, le Pr Macky Sall libère Luc Nicolaï

Après le tollé suscité par la grâce accordée à Mamadou Oury Diallo trafiquant de faux médicaments recherché par plusieurs pays, on pensait que le chef de l’état allait être plus regardant en apposant sa signature au bas d’un document. Que nenni, le président Macky Sall récidive et de plus manière, il vient d’accorder une grâce au promoteur de lutte Luc Nicolaï reconnu coupable de trafic de drogue.

En effet, le président de la République Macky Sall en accordant la grâce à 674 détenus hier pour la fête de la Tabaski, le nom du promoteur de lutte Luc Nicolaï fait partie de ce lot. A en croire notre source, Luc Nicolaï est sorti de prison et va fêter AID El Kebir auprès de sa famille. Et pourtant, il est clair et net que celui qui a été épinglé dans l’affaire de la drogue du Lamentin Beach n’est pas éligible à la grâce.

Pour cette fois, le chef de l’état n’aura pas à donner le prétexte habituel, « on m’a dit de signer j’ai signé » car la notoriété de Luc Nicolaï ne plaide pas en faveur d’une quelconque erreur contrairement à Mamadou Oury Diallo.

Charlotte Diop (Atlanticactu.com)

