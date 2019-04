Grâce présidentielle à un gros trafiquant de faux médicaments : l’ordre de pharmaciens crie au scandale Parmi les prisonniers qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, le 3 avril dernier, figure un trafiquant de faux médicaments notoirement connu, Amadou Woury Diallo, condamné à 5 ans de prison, suite à l’affaire de la cargaison de médicaments chargée en Guinée-Bissau et acheminée à Touba pour une valeur d’un milliard 300 millions. Une mesure que dénonce le président de l’ordre des pharmaciens du Sénégal, Mouhamadou Sow.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 12:05 | | 0 commentaire(s)|

S’exprimant sur la RFM, M. Sow a indiqué qu'une telle décision va à l’encontre de tout leur combat. Mouhamadou Sow, a estimé que « des délinquants notoires, ne doivent pas bénéficier de la grâce présidentielle ». Et puis, a-t-il dit, « cela prouve que ces gens peuvent s’aménager des portes de sorties et s’extirper ainsi des griffes de la justice ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos