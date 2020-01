Grand Bal 2020 à Mbour : Youssou Ndour enflamme le stade Caroline Faye avec du « Xawaré »

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 11:23 | | 0 commentaire(s)|

iGFM-(Dakar) Ce n’est plus une surprise. Youssou Ndour, la star planétaire a une nouvelle réussi sa première sortie de l’année 2020, ce mercredi soir, à Mbour. Un rendez-vous de nouvel an riche en couleurs et en spectacle, qui a tenu le public en haleine. Dans un stade Caroline Faye plein à craquer, le Roi du Mbalakh a fait vibrer les habitants de la Petite Côte près de 3 heures avec un répertoire riche marqué notamment par son tout nouvel album dans lequel il a montré l’importance de l’amour (Hello) et pointé du doigt les hommes radins malgré leurs moyens. Mais, pour rendre le Grand Bal de Mbour plus agréable, il a invité les musiciens à faire du « Xawaré » pour baisser un peu le rythme après plus d’une heure non stop. Un coup réussi puisque le public a répondu très favorablement au style musical inattendu de l’artiste-chanteur, qui a encore marqué les esprits grâce à ses inspirations. Que Dakar se prépare ce 4 janvier.