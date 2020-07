"Grand Débat" sur les dérives l’ex vice-président l’Assemblée: ces révélations sur d’autres dérapages et menaces de Cissé Lô… (Vidéo) Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Juillet 2020 à 13:42 | | 0 commentaire(s)| Les injures de Moustapha Cissé Lô, suivies de son exclusion de l’APR, continuent de faire couler beaucoup d’encre et de salive. "Grand Débat" de Leral Tv a été le cadre d’échange entre des membres de l’APR et un membre de la Société civile. Mais d’autres révélations sur des attitudes inimaginables, des dérapages et menaces de Cissé Lô, y ont été mis à nu…

Moustapha Cissé Lô, un homme qui s’assoie à terre devant le président Macky, qui pleure de chaudes larmes en le rencontrant, un talibé presque parfait qui devient un lion une fois dehors, Oumar Sow, conseiller à la présidence en fait la révélations dans cet entretien…



Pur Libasse ces sorties ne découlent que d’une volonté de dénigrer de salir des personnalités. Cependant pour Oumar Sow, ce ne sont les injures contre Yakham Mbaye ou Farba Ngom qui lui ont valu cette exclusion…



Mais pour l’activiste Chérif, les comportements négatifs font légion parmi les politiciens, d’où la nécessité de rééduquer les futurs leaders, le changement du jour au lendemain des politiciens, nécessite de revoir comment forger un Sénégal de demain

Entretien…



