Grand Entretien/ Boubacar Camara cogne Khalifa Ababacar Sall, et disqualifie Macky Sall en 2024 Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Décembre 2021 à 00:42 | | 0 commentaire(s)| « Le Grand Entretien » de leral TV a reçu ce Dimanche Monsieur Boubacar Camara, Président du Parti de la Construction et de la Solidarité ( PCS/ Jengu Tabax), par ailleurs Candidat de la Coalition And Nawlé and liguey dans la commune de Grand Yoff . Plusieurs sujets saillants de l’actualité nationale, ont été abordé. Il est ainsi revenu sur la restauration du poste de Premier Ministre, la déclaration de candidature de Khalifa Ababacar Sall pour les présidentielles de 2024, la violence dans l’espace politique sénégalais, la mal gouvernance…regardez



