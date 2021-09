Grand Magal de Touba : 5 décès, 561 blessés, 175 accidents recensés par les sapeurs-pompiers Rédigé par leral.net le Lundi 27 Septembre 2021 à 23:17 | | 0 commentaire(s)|

A l'occasion du Grand Magal de Touba, les sapeurs-pompiers ont recensé, du jeudi au lundi 26 septembre, 175 accidents de la circulation ayant occasionné 5 pertes en vie humaine. Concernant les accidents de la circulation routière, le capitaine Kaynack Dione, chef de la division prévention de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et chef du bureau de l'information et des relations publiques des sapeurs-pompiers, fait un bilan provisoire de « 175 accidents, totalisant 561 blessés dont 5 décès », a fait savoir. Les éléments des sapeurs-pompiers ont par ailleurs découvert trois corps sans vie, au domicile d'un chef religieux, à l'héliport et à Garage Darou. Pour cette présente édition du Grand Magal de Touba. Trois interventions pour l'incendie de deux voitures brulées ont été effectuées par le soldats du feu. Durant ce Magal 2021, les sapeurs-pompiers ont également évacué 17 malades et secouru 20 personnes victimes d'accidents divers. Sur un autre registre, la brigade des Sapeurs-pompiers a organisé 27 opérations de ravitaillement en eau durant toute la période du magal, en vue de soulager les populations. 263 sorties et 599 personnes assistés. Le capitaine Dione a signalé aussi que 400 éléments dont des gradés sapeurs ont été déployés durant l'événement religieux. La brigade a mis à la disposition de ces agents des moyens matériels, dont 60 véhicules d'intervention et 5 motos d'intervention rapide (Mir), dans le cadre de leurs activités de terrain. Mamadou DIEYE, correspondant



Source : Source : http://lesoleil.sn/grand-magal-de-touba-5-deces-56...

