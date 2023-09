Grand Magal de Touba: L’une des dernières équipes de Leral medias bien arrivée à Touba

A quelques heures du Grand Magal de Touba, c'est déjà la grande ruée vers la ville sainte. L'autoroute ILA TOUBA enregistre déjà ses premiers embouteillages et petits incidents de la route. Mais plus de peur que de mal. Le voyage vers Touba d’une des équipes de Leral medias, constituée de jeunes reporters et techniciens dynamiques, prête à relever les défis, s'est bien passé.