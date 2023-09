Grand Magal de Touba: Mouhamed Ndiaye Rahma et sa délégation chez le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Septembre 2023 à 17:38 | | 0 commentaire(s)| Comme à l'accoutumée, le plénipotentiaire de la coalition Bby à Kaoalack, Mouhamed Ndiaye Rahma, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite chez le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké à Touba. Une occasion saisie par le guide pour saluer ses oeuvres et son travail pour la population. « J'ai eu vent de vos œuvres sociales et ça me va droit au cœur », a témoigné le sage de Darou Miname.

Après la visite chez le Khalife, la délégation s'est rendue chez le porte-parole Serigne Basse Abdou Khadre qui, à son tour a formulé des prières à l'endroit du Ministre conseiller, chargé des affaires religieux, avant de témoigner sur le dévouement de l'homme envers les guides religieux. « Votre engagement et votre travail demeurent incontournables », relève le porte-parole.



Ainsi, la délégation a terminé sa visite chez Sokhna Baly Mountakha, la fille du khalife, Serigne Mountakha Mbacké.



Accueil Envoyer à un ami Partager