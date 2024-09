Grand Reportage / Déni Guédj Sud : La vie au bord de l’impossible Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Septembre 2024 à 23:26 | | 0 commentaire(s)| À Déni Guédj Sud, ou "Keur Simbiri", dans la commune de Bambilor, les habitants affrontent des conditions de vie très difficiles. Les routes dégradées compliquent les déplacements, surtout en saison des pluies, et les infrastructures de santé sont inexistantes, obligeant les patients à parcourir de longues distances pour des soins essentiels. L'école élémentaire est surpeuplée et les conditions d'apprentissage sont précaires.

L'accès à l'eau potable et à l'électricité est limité, forçant les familles à utiliser des ressources souvent impropres à la consommation. Les habitants craignent également de perdre leurs terres face à des promoteurs immobiliers.



Malgré ces défis, ils continuent de se battre pour un avenir meilleur et appellent à une attention urgente des nouvelles autorités pour améliorer leurs conditions de vie.



Reportage de Birame Khary Ndaw



Accueil Envoyer à un ami Partager