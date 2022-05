Grand Théâtre / Thérapie du Christ : L’Eglise Assemblée de Dieu appelle les malades à rencontrer Job Mukadi

L’Eglise Assemblée de Dieu s’engage dans une mission de sauver des vies. Elle projette de tenir des séances inspirées de la thérapie du Christ, pour soulager des nécessiteux et autres déséquilibrés mentaux et psychiques. Considérant que beaucoup de Sénégalais, manquant du travail et de moyens de subsistance, sont devenus des malades psychologiques. Donc, constate-t-on, il est impératif de tirer profit des enseignements du Christ pour se sauver. Dans ce cadre, l’Eglise Assemblée de Dieu annonce la présence au Grand Théâtre de Job Mukadi, pour une offre de thérapie à de nombreux malades. Ainsi, l’Eglise Assemblée de Dieu appelle toutes les personnes malades, à venir rencontrer Job Mukadi ces mardi, mercredi et jeudi. En compagnie de l’Eglise, l’homme de Dieu sera aussi, les vendredi et samedi prochains, à Colobane. Et, l’ensemble des Eglises vont se retrouver Dimanche prochain au Cices, pour célébrer la Pentecôte.