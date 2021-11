Grand entretien: Iba Kane dit tout sur Papa Sow vs Siteu, le perpay view et la RTS... Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 14:37 | | 0 commentaire(s)| Le journaliste spécialiste de lutte, Iba Kane a accordé à Leral, un entretien où il est revenu sur plusieurs aspects de la lutte. Pour cet élément, il analysé le combat entre Papa Sow et Siteu, qui aura lieu en décembre. Ses mises en garde ne tomberont pas dans l'oreille d'un sourd. Rédacteur à Sunu Lamb, il est revenu sur le perpay view qui fait fureur désormais chez certains promoteurs, estimant "que c'est la mort certaine de lutte, car tout le monde ne peut se payer une connexion, surtout à l'intérieur du pays".



Accueil Envoyer à un ami Partager