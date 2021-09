Grande coalition de l’opposition : Le PDS se démarque et dénonce « des stratagèmes inutiles » Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Septembre 2021 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

La composition de la grande coalition de l’opposition annoncée depuis quelques temps en perspective des prochaines échéances locales, commence progressivement à se dessiner.



Annoncé comme faisant partie intégrante de cette coalition, le Parti Démocratique Sénégalais, tient à édifier l’opinion sur sa position, à travers un communiqué sorti ce mercredi.



En effet, le PDS s’étonne de la circulation d’une charte pour la création d’une coalition sous la mention ‘’ont signé le PDS, Taxawu Senegaal, Pastef et le PUR.’’ Ainsi, le parti démocratique sénégalais informe n’avoir signé aucun document à ce propos.



Mieux, le secrétaire général national du parti et ses camarades soulignant au passage, n’avoir été informés officiellement d’une quelconque cérémonie de signature prévue ce jeudi 02 septembre 2021, rappellent que jusque là des points de désaccords signalés par plusieurs partis subsistent et n’ont pas été résolus.



Le PDS constate avec regret, plusieurs jeux dans l’ombre ainsi que des détours et subterfuges inutiles qui, « plombent toute initiative de cette nature... »

