Grande conférence de FRAS de Sangalkam : La place mythique Malick a refusé du monde Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juin 2022 à 19:58 | | 0 commentaire(s)| Placée sous le thème "l’islam et cadre de vie", la 18e édition de la grande conférence des femmes rurales actions et solidarités s’est tenue en présence du ministre des collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, Monsieur Oumar Gueye. Il est accompagné du Sous-préfet de l’arrondissement de Sangalkam, de Aminata Lo HCCT, des personnalités politiques, des imams et oulémas ainsi que des chefs de village.

Cette cérémonie, qui a drainé du monde venu des 3C et du département de Rufisque, a été l’occasion pour le parrain Oumar Gueye de faire un tour d'horizon sur les efforts consentis par le Président Macky Sall, après avoir salué, à sa juste valeur, le thème de l’édition 2022. Le ministre est largement revenu sur la volonté du chef de l’Etat d’œuvrer pour un Sénégal de paix et de prospérité.



Oumar Gueye n’a pas manqué d’aborder les initiatives du Président Macky Sall comme le Cleaning Day pour le bien-être des Sénégalais et la mise en place du ministère du cadre de Vie. Dans son discours, en passant par l’éducation avec la construction de grandes écoles modernes et universités, la santé, entre autres, il est également revenu sur le projet des 100 mille logements permettant à tout citoyen de bénéficier d’un toit.

A cet effet, les organisateurs, sous la direction de la Présidente, Madame Ndeye Awa Gueye, ont vivement salué l’accompagnement sans faille de Monsieur le ministre Oumar Gueye dans toutes leurs activités. FRAS, cette association qui compte plus de 5 milles membres, entend jouer sa participation aux prochaines élections législatives, en donnant une majorité absolue au Président Macky Sall à l’assemblée nationale.

