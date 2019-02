Grande mosquée de Guédiawaye, un ouvrage à l’aune de son poids démographique, social et religieux Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 16:25 commentaire(s)| D’un coût chiffré à plus d’un milliard de nos francs, la Grande mosquée de Guédiawaye avec une superficie de 2 635 m2, est dotée de 2 minarets de 39 m de hauteur côté-Est, d’un dôme central de 21 m de hauteur et 10 m de diamètre. D’une capacité d’accueil de 3000 places, cette structure cultuelle prouve que la modernisation des cités religieuses est en bonne place dans l’agenda du Président de la République, Son Excellence Macky SALL.



Accueil Envoyer à un ami Partager