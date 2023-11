Gratuité de la césarienne: Au Sénégal, les femmes handicapées plaident pour la cause Rédigé par leral.net le Lundi 6 Novembre 2023 à 22:36 | | 0 commentaire(s)| C'est à travers une de partage et de réflexion avec leur partenaire que les femmes vivantes avec un handicap, ont appelé l'Etat du Sénégal, à prendre à bras-le-corps cette doléance. Selon ces dernières, en partenariat avec IBP, les femmes en situation de handicap peinent à accéder aux soins gratuits après la césarienne et aux structures de santé. C'était lors d'un atelier de partage du rapport sur la santé de la reproduction.



