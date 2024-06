Grave accident à Dakar : Un BRT percute un conducteur de jakarta, plusieurs blessés

Un grave accident s'est produit cet après-midi à Dakar impliquant un Bus Rapid Transit (BRT) et un conducteur de moto Jakarta. L'incident s'est déroulé à proximité de l'arrêt de Sacré-Cœur, créant une panique générale et entraînant plusieurs blessés.



Le BRT, parti de Grand Dakar en direction de Sacré-Cœur, a percuté un conducteur de moto Jakarta qui empruntait imprudemment le passage réservé aux bus rapides. L'impact s'est produit non loin de l'arrêt de Sacré-Cœur, causant une blessure sérieuse au conducteur de la moto. Selon les témoins sur place, le conducteur du BRT a dû freiner brusquement pour éviter un accident encore plus grave, ce qui a provoqué des blessures chez plusieurs passagers du bus en raison de la violence du freinage.



Le conducteur de la moto, gravement blessé, a été immédiatement transporté à l'hôpital le plus proche pour recevoir des soins d'urgence. Les passagers blessés du BRT ont également été pris en charge par les services médicaux sur place avant d'être transférés pour des soins supplémentaires si nécessaire.



Birame Khary Ndaw