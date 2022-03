Grave accident à Kebemer: Un véhicule particulier heurte un arbre et fait un mort

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 11:16

Un accident mortel s’est produit ce lundi 28 février vers 5 h du matin sur la route Ndoyène -Warack dans la commune de Loro (département de Kébémer) à hauteur du village de Keur Amadou Yalla. Un véhicule particulier de marque Ford fusion sans immatriculation conduit par Assane Gueye a fait une sortie de route et heurté un arbre sur le bas-côté droit de son sens de course.



Selon Rewmi, le conducteur dudit véhicule est décédé sur le coup. Le corps sans vie du chauffeur Assane Gueye a été déposé à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Le défunt âgé de 34 ans, originaire de la région de Thiès était un commerçant habitant le quartier Guinaw Rails à Louga. Il laisse derrière lui deux épouses et six enfants.

Ndèye Fatou Kébé