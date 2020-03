Grave accident sur la route de Porokhane: 2 morts et 44 blessés Un grave accident est survenu, ce vendredi vers 5h du matin, sur la route de Porokhane, selon la Rfm. Pour l’heure, on dénombre 2 morts et 44 blessés. Un véhicule de transport en commun est entré en collision avec une autre voiture, selon la même source. Le chef religieux, Abdourahmane Fall Titala, son épouse et son chambellan, sont également décédés, mercredi dernier, sur la route de Porokhane, rappelle-t-on.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mars 2020 à 11:33



