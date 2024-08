Graves accusations de l’ancien DG de l’ONAS : Pourquoi le procureur et même les autorités religieuses doivent réagir, selon B Gadiaga Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2024 à 17:43 | | 0 commentaire(s)| Contre son ex ministre de tutelle, l'ancien directeur général de l'ONAS Cheikh Dieng a porté de graves accusations exhibant même des présumées preuves à l’appui. Oui, il soutient fermement que de nombreux scandales ont été notés au sein du ministère de l'Assainissement, accusant directement Dr Cheikh Tidiane Dieye

Sidéré par ces graves manquements, Badara Gadiaga et lourdes accusations de scandales sur plusieurs dossiers controversés , mais surtout en ce qui concerne la gestion de l'eau à Touba, pour Badara Gadiaga le procureur doit s’autosaisir. Et même au-delà, les autorités religieuses doivent exiger un éclairage sur cette nébuleuse affaire qui salit la bonne gouvernance prônée par le nouveau régime

