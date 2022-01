Graves révélations d’Ali Haïdar: « Chaque année, des milliers de conteneurs de bois quittent le Sénégal pour la Chine » La coupe illicite de bois en Casamance continue de plus belle, en dépit des mesures annoncées par les pouvoirs publics. Pour l’ancien ministre de l’Environnement, ce trafic fait beaucoup perdre au Sénégal. Selon Aly Haïdar, plus de 5000 conteneurs contenant du bois sont acheminés en Chine, au nez et à la barbe des autorités.

« Il y a du bois de Venne et du bois de rose qui est très prisé en Chine. Parce qu’ils font des meubles de grand luxe avec et qu’ils vendent extrêmement cher et pour que ce soit possible, des milliers de conteneurs quittent notre pays. Ces histoires d’attaques armées et de conflits entre ceux qui protègent et ceux qui pillent, ne datent pas d’aujourd’hui. Avant, ça passait par la Gambie, mais ce secteur a été fermé suite à l’enquête de la BBC, qui a ouvertement montré que le groupe Bolloré transportait du bois dans ses conteneurs », déclare-t-il.



Pour lutter contre ce trafic, Aly Haïdar appelle les douaniers sénégalais à la vigilance pour sauver ce qui reste de nos forêts. A l’en croire, les trafiquants se sont déplacés vers Kédougou, pour traverser le fleuve Sénégal.











