Greenpeace Afrique demande aux Etats d’encourager la production et la promotion des produits locaux

Pour assurer la souveraineté alimentaire des africains, Greenpeace Afrique demande aux Etats de mettre un terme au pillage des ressources africaines et d’encourager la production et la promotion des produits locaux. Il est plus qu’urgent d’assurer la pérennité des ressources halieutiques et précisément des petits pélagiques qui contribuent de manière significative à l’économie et à […] Pour assurer la souveraineté alimentaire des africains, Greenpeace Afrique demande aux Etats de mettre un terme au pillage des ressources africaines et d’encourager la production et la promotion des produits locaux. Il est plus qu’urgent d’assurer la pérennité des ressources halieutiques et précisément des petits pélagiques qui contribuent de manière significative à l’économie et à la sécurité alimentaire des populations africaines, rapporte un texte signé Greenpeace. Selon Dr Aliou BA, responsable de la Campagne Océans de Greenpeace Afrique, «sur environ 828 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, un tiers réside en Afrique. Ce chiffre risque d’augmenter dans le futur si rien n’est fait pour stopper le pillage systématique des ressources halieutiques des côtes africaines». Dr Aliou BA affirme que l’Afrique peut bien nourrir l’Afrique si les États gèrent bien les ressources dont regorge le continent. Une des solutions pour les États aujourd’hui serait de prioriser les ressources halieutiques pour la consommation locale et de mettre un terme aux activités des chalutiers étrangers et des usines de farine et d’huile de poisson. O.B



Source : Source : https://lesoleil.sn/greenpeace-afrique-demande-aux...

