Grève annoncée: La Fédération des boulangers du Sénégal se démarque et dit n’avoir pas donné de mot d’ordre

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Août 2019 à 20:32 | | 0 commentaire(s)|

La Fédération nationale des boulangers du Sénégal se démarque de la grève annoncée les 26-27 et 28 août 2019 par le regroupement des boulangers du Sénégal, basé à Pikine. Ledit regroupement exige l'application effective des prix convenus avec l'Etat. Mais, la fédération des boulangers du Sénégal, optant pour la neutralité dit n’avoir pas décidé d’un mot d’ordre de grève, allant dans ce sens. « Cette grève ne nous concerne nullement. Nous étions réunis hier, en comité pour statuer. Et, nous sommes toujours en concertation avec le gouvernement du Sénégal », a expliqué le Secrétaire général national des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye.



Dans cette négociation, précise-t-il, la fédération des boulangers est en phase finale avec les autorités, pour valider toutes les propositions par rapport à un format supérieur de pain. « Nous avions émis des réserves par rapport aux décisions du gouvernement. Rien d’autre », fait-il observer.











Leral

