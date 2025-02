Grève dans le secteur de la santé : Le district de Médina Yoro Foula en souffrance Le secteur de la santé est en crise à Médina Yoro Foula, où une grève du SAMES et des agents contractuels du projet ISMEA a entraîné une paralysie quasi totale des services de soins, nous informe le quotidien Tribune.

Selon le Médecin Chef de District, Serigne Modou Faye, sur les 34 infirmiers et sage-femme en service dans la zone, 27 sont en grève, laissant une grande partie des structures sanitaires dans l'impasse.



Selon le journal, la situation est particulièrement critique au centre de santé, où l'unique laborantin observe le mot d'ordre de grève, rendant impossible toute analyse médicale.



Les postes de santé ne sont pas en reste, puisque les besoins des populations y étaient assurés par des couples infirmiers/sages-femmes d'État, anciens agents du projet ISMEA. Cependant, ces derniers ont rejoint le mouvement de grève jusqu'à l'obtention du paiement de leurs salaires, a déploré Serigne Modou Faye.



Les conséquences de cette grève se font déjà ressentir sur le terrain, avec une prise en charge sanitaire fortement compromise pour les habitants du district. Les autorités sanitaires et administratives sont appelées à trouver une solution rapide afin d'éviter une détérioration de la situation.



