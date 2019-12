Grève de l’eau : seconde rencontre infructueuse entre Serigne Mbaye Thiam et les travailleurs de la SDE, hier Les travailleurs de la SDE entament un troisième jour de grève ce mercredi, après une seconde rencontre infructueuse avec le ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, hier. Les travailleurs de la SDE réclament toujours 15% des actions de la nouvelle société en charge de la distribution de l’eau, là où l’Etat du Sénégal en propose 10%, à partager avec la Sones et l’Onas. Les travailleurs de la SDE tiennent une nouvelle Assemblée générale ce mercredi matin pour voir la suite à donner à leur action.

