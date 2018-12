Grève de sytjust: Assane Dioma Ndiaye calme le jeu

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 18:23 | | 0 commentaire(s)|

Assane Dioma Ndiaye a réussi là où beaucoup de personnes ont échoué. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) a rétabli le fil du dialogue entre le Syndicat des travailleurs de la justice et le ministre de la Justice. Lesquels sont depuis quelques temps à couteaux tirés.



Selon l’As, les deux parties se rencontrent, ce mardi, pour tenter d’arrondir les angles et d’éviter la paralysie du système judiciaire. Le Sytjust avait annoncé une grève illimitée au terme de son préavis qui expire ce 27 décembre.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos