Grève des boulangers à Louga: Un mouvement suivi à plus de 99%, selon Alé Thiam Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Novembre 2021 à 10:53 | | 1 commentaire(s)| 99% des boulangers de la région de Louga ont respecté les 72h de grève décrétés par les Meuniers du Sénégal. Selon Alé Thiam, président régional de la Fédération des boulangers de Louga, "sur les 114 boulangeries dont 5 sont fermés depuis longtemps dans la région, seul un boulanger n'a pas participé a la grève pour des raisons tolérables, mais toutes les 109 restantes dans toute l'étendue de la région, ont respecté les 72h décrétés par les Meuniers du Sénégal".

Ainsi, le vice président national des fédérations des boulangers du Sénégal accuse l'Etat du Sénégal d'être responsable des difficultés qu'ils rencontrent et invite le président de la République à résoudre ce problème le plus tôt que possible sinon ils continueront à faire 72h de grève chaque semaine.



La grève qui devrait terminer jeudi risque d'être prolongé d'après Alé Thiam président des fédérations des boulangers de Louga et vice président national.



