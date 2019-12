Grève des potaches à Sédhiou: Le système entièrement paralysé

Les élèves du collège de Birkama, village situé à 3 kilomètres de la commune de Goudomp, dans la région de Sédhiou, ont paralysé depuis hier, le système éducatif pour 72 heures de grève renouvelable. Ils réclament Ils des professeurs de mathématiques, de sciences physiques, d’anglais et de français. Au cours de cette grève, les élèves ont battu le macadam jusqu’à Goudomp, pour déloger leurs camarades de l’élémentaire, des collèges et du lycée. L’idéal pour eux, est d’amener les autorités à décanter la situation.



Leurs camarades du lycée Balla Moussa Daffé de Sédhiou ont pris le relais ce matin, en délogeant les élèves des établissements de la commune, pour protester contre l’état poussiéreux et accidentogènes de la principale route qui passe devant leur établissement.



Et, il s’agit de la route Sédhiou-Bambali, communément appelée la boucle du Boudhié, qui dessert les écoles 4 et 7, le cem3, le lycée privé Ama et le bloc scientifique et technique.



Les milliers d’élèves qui longent cet axe, aspirent quotidiennement les nuages de poussière qui s’élèvent au moindre mouvement de véhicules. Ils ont organisé une marche pacifique à travers les artères de la ville, pour sensibiliser les autorités des risques qu’ils encourent tous les jours.



Les autorités ainsi que les parents d’élèves sont à pied d’œuvre pour amener les apprenants à retourner dans les salles de classe le plus tôt possible. L’objectif, disent-ils, est de ne pas les laisser anticiper les vacances de Noël de près de deux semaines.



