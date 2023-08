Grève des taxes au marché de Malika

Au marché de Malika, le climat est très tendu entre les commerçants et les agents municipaux de la commune de Keur Massar Nord. En effet, d’après la Rfm, les commerçants refusent de payer les taxes municipales aux agents de la commune de Keur Massar Nord. Pour cause, ils estiment qu’ils font partie de la commune de Malika et de celle de Keur Massar Nord. Selon ces commerçants, “ ce marché a été construit sur leurs propres fonds ”.



Selon "Rewmi", une situation qui remet au goût du jour la question de la délimitation des communes. Les commerçants de Malika Montagne invitent les autorités à revoir le découpage administratif. Ils n’écartent pas de porter l’affaire devant la justice.