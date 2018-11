Grève des "thiantacounes" : Cheikh Faye tente de se suicider en buvant de l'eau de Javel

Les choses vont de mal en pis, à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès. Suite à la grève de la faim illimitée des talibés de Cheikh Béthio Thioune, l'un d'entre eux, Cheikh Faye, a été transféré à l'infirmerie de la prison, hier nuit, renseigne Sud-Fm.



Ce dernier a voulu se suicider en buvant de l'eau de Javel, avant que la tentative ne soit interrompue par quelques-uns de ses voisins de chambre.



Actuellement dans un état critique, l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus (Asred) demande aux autorités judiciaires une réaction urgente avant que la situation ne dégénère.

