Grève des transporteurs / Après une audience avec Serigne Mountakha : Alassane et Cie promettent un dégel Une délégation de transporteurs, dirigée par Alassane Ndoye s’est rendue ce mardi, dans la ville de Sokhna Mame Diarra, pour rencontrer le Khalife général des Mourides. Cette délégation a effectué le déplacement pour confier au Patriarche, les raisons de la grève qui gangrène le transport, tout en listant leurs doléances et inquiétudes « face à un gouvernement qui semble jouer la carte de l’indifférence ».

Alassane Ndoye et ses camarades ont pris le temps de tout expliquer à Serigne Mountakha, Khalife général des Mourides. Ils ont évoqué la responsabilité de l’État dans ce chaos. Mais, le Khalife leur a demandé de mettre un terme à cette grève. Une demande aussitôt acceptée, avec beaucoup d’incertitudes dans la mise en œuvre.



Ainsi, Alassane Ndoye signale avoir effectivement accédé à la demande du chef religieux. « Nous avons accepté d’arrêter cette grève. Il reste maintenant à en définir les modalités. Nous allons rendre compte à la base et de concert avec elle, nous aviserons l’opinion des contours d’un dégel, avant de revenir après le Magal de Porokhane, pour une nouvelle audience ».



D’après "Dakaractu", l’idée de mettre fin à la grève est intégrée. Il reste juste les dates et modalités.



Affaire à suivre…



