Grève des travailleurs de la Santé : "And Gueusseum" déroule son 10e plan d’actions, la semaine prochaine

Samedi 14 Juillet 2018

L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) Sutsas-Sudtm And Gueusseum fait monter d’un cran la lutte pour la satisfaction de sa plateforme revendicative.



Mballo Dia Thiam et compagnie vont dérouler leur 10e plan d’actions à partir de mardi prochain. Ils vont paralyser le système pendant 72 h, à partir de ce jour. Cette fois-ci, les travailleurs de la santé vont corser les choses en boycottant tous les programmes de santé et le service minimum.



Ils prévoient également d’organiser une marche nationale le jeudi 19 juillet à Pikine. Les travailleurs de la santé vont également poursuivre la rétention des informations sanitaires et sociales, le boycott de la campagne MTN, des activités de supervision, des réunions et de tous les ateliers et du programme de Planification familiale (PF). Cela est également valable pour les activités de promotion et de prévention du PNLP.



Les blouses blanches continuent de déplorer le mutisme assourdissant du Gouvernement consécutif à ses promesses qui tardent à se matérialiser. Pour montrer au gouvernement qu’elle ne badine pas, l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) n’exclut pas de mettre en œuvre les perspectives de boycott de la CMU, du Programme Elargi de Vaccination (PEV) et des stratégies avancées pour exiger du Gouvernement l’ouverture de négociations sur le régime indemnitaire et la signature des différents textes réglementaires.











