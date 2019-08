Grève du pain : le regroupement des boulangers maintient son mot d’ordre, à partir de demain Le Regroupement des boulangers du Sénégal maintient sa décision d’aller en grève, à compter de demain. Ce, pour 3 jours. C’est ce qu’a affirmé le président du regroupement Modou Guèye sur la RFM.

« Nous avons annoncé notre grève depuis quelques jours, mais nous n’avons reçu ni appel, ni courrier de la part des autorités pour discuter du sujet », a-t-il déploré.

Et d’ajouter, « nous allons appliquer la vérité des prix. On ne peut pas produire à 25 francs et vendre à 20 francs. Aujourd’hui, c’est l’intérêt et la survie de la boulangerie qui est en jeu ».

Selon Modou Guèye, « le prix du pain actuellement homologué ne correspond pas à la réalité ».



