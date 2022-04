Grève générale décrétée : A Dakar-Plateau et à la Médina, plusieurs pharmacies ont suivi le mot d’ordre Plusieurs pharmacies du Plateau (centre-ville) et de la Médina, ont suivi le mot d’ordre de grève du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal (SPPS), en baissant leurs rideaux, en guise de soutien au docteur Aïcha Goundiam Mbodji, la propriétaire de la Grande Pharmacie dakaroise, a constaté un reporter-photographe de l’APS.

Mme Mbodj s’est vu retirer l’autorisation d’exploiter son officine, par le ministère de la Santé et de l'Action sociale.



Dans la commune de la Médina, située près du centre-ville de Dakar, le mot d’ordre de grève du SPPS a été largement suivi par les pharmacies. Leurs portes étaient fermées, vendredi matin.



Les pharmacies Anne-et-Juliette, Cheikh-Ahmadou-Bamba, ‘’Pan Pharmacie’’ et ‘’Le Figuier’’, avaient baissé rideau.



Une ordonnance à la main, un client confie avoir fait le tour de plusieurs pharmacies pour se procurer des médicaments, sans y arriver.



Le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal a demandé à ses membres de baisser leurs rideaux, ce vendredi, de 8 h à 15 h, pour amener le ministère de la Santé à restituer à Aïcha Ngoundiam Mbodji, l’autorisation d’exploiter son officine.



Les militants de ce syndicat veulent aussi, par la grève, pousser le Directeur de la Pharmacie, à la démission.



S’exprimant sur la Radio futurs médias, le président du SPPS, Assane Diop, a rappelé que le but de la grève est de ‘’dénoncer’’ la décision du ministère de la Santé, que les pharmaciens privés considèrent comme une injustice.



Le docteur Aïcha Goundiam Mbodji s’était régulièrement installée, ‘’ depuis plus de quarante ans ’’, au rez-de-chaussée de l’hôtel Indépendance, dans le centre-ville de Dakar.



‘’ Un autre pharmacien (…) veut qu’on lui octroie le même local, nonobstant les décisions judiciaires et les procédures en cours devant les juridictions compétentes’ ’, a argué M. Diop.













APS

